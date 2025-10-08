Flottilla Landini | Governo dei patrioti difenda i patrioti arrestati da Israele

Lapresse.it | 8 ott 2025

“Le ragioni che ci hanno portato allo sciopero partivano dal blocco alla Flotilla che sono una violazione esplicita della nostra Costituzione perché stanno violando le convenzioni di Ginevra e per quello che riguarda l’arresto, hanno arrestato italiani che stavano applicando le norme della Costituzione. Stiamo chiedendo quindi che il governo faccia il governo dei patrioti e difenda i nostri patrioti che hanno applicato i principi della Costituzione perché chi sta commettendo un reato è Israele. Chi si macchia di genocidio e viola il diritto internazionale credo debba avere anche delle sanzioni perché se le abbiamo fatte giustamente a Putin non capisco perché non le facciamo anche Netanyahu”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

