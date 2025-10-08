Flottilla Landini | Governo dei patrioti difenda i patrioti arrestati da Israele

“Le ragioni che ci hanno portato allo sciopero partivano dal blocco alla Flotilla che sono una violazione esplicita della nostra Costituzione perché stanno violando le convenzioni di Ginevra e per quello che riguarda l’arresto, hanno arrestato italiani che stavano applicando le norme della Costituzione. Stiamo chiedendo quindi che il governo faccia il governo dei patrioti e difenda i nostri patrioti che hanno applicato i principi della Costituzione perché chi sta commettendo un reato è Israele. Chi si macchia di genocidio e viola il diritto internazionale credo debba avere anche delle sanzioni perché se le abbiamo fatte giustamente a Putin non capisco perché non le facciamo anche Netanyahu”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

