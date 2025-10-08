Flottilla centinaia in piazza a Genova a favore della Palestina | Venerdì nuovo blocco in porto

GenovaCentinaia di persone in presidio in piazza Caricamento per tornare a protestare contro Israele e in particolare contro le nuove operazioni in contrasto alla Global. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Flottilla, centinaia in piazza a Caricamento a favore della Palestina. Il Calp: "Venerdì nuovo blocco in porto" - Genova – Centinaia di persone in presidio in piazza Caricamento per tornare a protestare contro Israele e in particolare contro le nuove operazioni in contrasto alla Global Sumud Flotilla.

Portuali e società civile di nuovo in piazza dopo lo stop alla seconda Flotilla - La manifestazione convocata dal Calp a Caricamento, poi la partenza in corteo.

