Flottilla centinaia in piazza a Genova a favore della Palestina | Venerdì nuovo blocco in porto
Genova – Centinaia di persone in presidio in piazza Caricamento per tornare a protestare contro Israele e in particolare contro le nuove operazioni in contrasto alla Global. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Gaza, in centinaia a Piazza del Plebiscito per sostenere la Global Flottilla
Centinaia di migliaia di persone sono scese oggi in piazza per sostenere la Global Sumud Flottilla e chiedere la fine del genocidio a Gaza. Una meravigliosa flotta di terra, fatta soprattutto di giovani e giovanissimi indignati per il massacro in atto in Palestina n - facebook.com Vai su Facebook
centinaia di braccianti sfilano per le strade di Foggia contro lo sfruttamento lavorativo nelle campagne In caso di attacco alla #flottilla la manifestazione si tramutera' in presidio permanente in solidarieta' con gli attivisti impegnati a rompere il blocco illegale su # - X Vai su X
Flottilla, centinaia in piazza a Caricamento a favore della Palestina. Il Calp: “Venerdì nuovo blocco in porto” - Genova – Centinaia di persone in presidio in piazza Caricamento per tornare a protestare contro Israele e in particolare contro le nuove operazioni in contrasto alla Global Sumud Flotilla. Scrive ilsecoloxix.it
Portuali e società civile di nuovo in piazza dopo lo stop alla seconda Flotilla - La manifestazione convocata dal Calp a Caricamento, poi la partenza in corteo. Secondo rainews.it