Flotilla | abbordati a 120 miglia da Gaza
Freedom Flotilla Coalition afferma che "a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione e "cerca di deviare la nostra rotta". Nella notte, la seconda Flotilla aveva annunciato via social di essere arrivata con 9 imbarcazioni in area critica. Tutte intercettate le 9 imbarcazioni, secondo i localizzatori online. In precedenza Israele aveva detto che a bordo "tutti sono sani e salvi e in buona salute" e che "si prevede che saranno espulsi tempestivamente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Fanpage.it. . Appena atterrata all’aeroporto di Atene dopo la detenzione in Israele, Greta Thunberg ha tenuto un discorso in cui ha detto che la storia da raccontare non dovrebbero essere gli attivisti della Global Sumud Flotilla, abbordati e poi detenuti dal gov - facebook.com Vai su Facebook
#tagada Ieri, mentre gli attivisti di Flotilla venivano abbordati dalle navi militari israeliane, in Italia le strade si popolavano. Vediamo insieme il film delle ultime ore. - X Vai su X
Flotilla, nuovo gruppo di navi a 120 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Attaccati in mare da Israele, almeno 3 barche intercettate» - Probabilmente ci stanno per intercettare, i droni sono sopra di noi. Secondo msn.com
