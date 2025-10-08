Flotilla | abbordati a 120 miglia da Gaza

Freedom Flotilla Coalition afferma che "a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione e "cerca di deviare la nostra rotta". Nella notte, la seconda Flotilla aveva annunciato via social di essere arrivata con 9 imbarcazioni in area critica. Tutte intercettate le 9 imbarcazioni, secondo i localizzatori online. In precedenza Israele aveva detto che a bordo "tutti sono sani e salvi e in buona salute" e che "si prevede che saranno espulsi tempestivamente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it