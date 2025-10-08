Flotilla Romano Pd | Attivisti fermati non siano trattati come noi

“Siamo qui per Gaza dove continua il genocidio nonostante il chiacchiericcio su una pace che non sta arrivando, dove continuano a morire bambini innocenti, medici, infermieri e giornalisti con bombe sganciate da Israele che sono anche frutto della complicità italiana e di un governo che continua a mandare armi”. Lo dice a margine del presidio per Gaza a Milano, il consigliere regionale dem Paolo Romano, uno degli italiani fermati sulla Flotilla dalla marina israeliana mercoledì scorso e rientrato in italia sabato. “Chiediamo la liberazione degli attivisti della Freedom Flotilla Coalition che questa notte sono stati nuovamente fermati illegalmente, come è successo a noi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Romano (Pd): "Attivisti fermati non siano trattati come noi"

Paolo Romano salperà con la Global Sumud Flotilla per Gaza (con un libro di Benni). Il consigliere lombardo: “Ci mettiamo i corpi”

Paolo Romano: "Salperò con la Global Sumud Flotilla. Ci mettiamo i corpi"

Il consigliere lombardo Paolo Romano: "Salperò con la Global Sumud Flotilla. Ci mettiamo i corpi”

Flotilla, Schlein accoglie a Malpensa gli attivisti espulsi da Israele: tra loro il consigliere Romano - (LaPresse) La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha accolto nella notte all’aeroporto di Malpensa alcuni degli attivisti della Global Sumud Flotilla espulsi da Israele, arrivati in Italia ... Si legge su ilmattino.it

Flotilla, Paolo Romano, l'unico tra i politici italiani non ancora liberato - Paolo Romano, il consigliere regionale lombardo del Pd che si era imbarcato sulla Flotilla verso Gaza e che è stato fermato da Israele, è l'unico tra i politici italiani che non è stato ancora ... Lo riporta ansa.it