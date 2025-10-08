Flotilla regione Puglia denuncia il governo israeliano
Emiliano, denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella “Global Sumud Flotilla”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Gaza, la maggioranza in Regione prende posizione: "Solidarietà alla Global Sumud Flotilla"
M5s: "Buon vento alla Flotilla, Regione sostenga la tutela degli attivisti"
Liguria, opposizione in Regione: "Solidarietà alla Global Sumud Flotilla, la giunta tuteli i volontari italiani"
Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha appena denunciato il governo israeliano per il sequestro e l’arresto illegale dei cittadini italiani e anche pugliesi a bordo della Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
#Emiliano: “Regione #Puglia denuncia governo israeliano per reati contro cittadini della #Flotilla” - X Vai su X
La Regione Puglia denuncia il governo israeliano per il caso Flotilla: 'Atti di violenza' - Altri 131 attivisti di altri Paesi espulsi da Israele in Giordania (ANSA) ... Come scrive ansa.it
La Regione Puglia denuncia Israele per l'arresto degli attivisti. Riparte la Flotilla: «Sfidiamo il blocco navale» - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace ... Da msn.com