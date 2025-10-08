Flotilla regione Puglia denuncia il governo israeliano

Imolaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emiliano, denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella “Global Sumud Flotilla”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

flotilla regione puglia denuncia il governo israeliano

© Imolaoggi.it - Flotilla, regione Puglia denuncia il governo israeliano

In questa notizia si parla di: flotilla - regione

Gaza, la maggioranza in Regione prende posizione: "Solidarietà alla Global Sumud Flotilla"

M5s: "Buon vento alla Flotilla, Regione sostenga la tutela degli attivisti"

Liguria, opposizione in Regione: "Solidarietà alla Global Sumud Flotilla, la giunta tuteli i volontari italiani"

flotilla regione puglia denunciaLa Regione Puglia denuncia il governo israeliano per il caso Flotilla: 'Atti di violenza' - Altri 131 attivisti di altri Paesi espulsi da Israele in Giordania (ANSA) ... Come scrive ansa.it

flotilla regione puglia denunciaLa Regione Puglia denuncia Israele per l'arresto degli attivisti. Riparte la Flotilla: «Sfidiamo il blocco navale» - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Regione Puglia Denuncia