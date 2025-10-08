Flotilla partito dal Colosseo il corteo a sostegno della Palestina

Lapresse.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno risposto in migliaia all’ennesimo appello in piazza dei movimenti a sostegno del popolo palestinese. Dopo la settimana intensa vissuta le realtà sindacali studentesche e semplici cittadini sono nuovamente ritornati in strada questa volta a Piazza del Colosseo per un corteo che si snoda su via Aventino verso piazzale Ostiense. A tenere banco l’abbordaggio della marina israeliana alla seconda spedizione della Flotilla. Dai megafoni i manifestanti ora da slogan contro il governo e denunciano “la complicità italiana nel genocidio in atto in Palestina”. Il corteo di oggi è stato promosso dalla comunità Palestinese a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla partito dal colosseo il corteo a sostegno della palestina

© Lapresse.it - Flotilla, partito dal Colosseo il corteo a sostegno della Palestina

In questa notizia si parla di: flotilla - partito

«Dal Partito democratico di Piacenza solidarietà alla Global Sumud Flotilla sotto attacco»

Il corteo per la Global Flotilla partito dal Colosseo

Flotilla, partito il corteo dal Colosseo: “Il 3 ottobre blocchiamo tutto”

flotilla partito colosseo corteoGaza e Flotilla, manifestanti in piazza: “Stop complicità del governo con Israele” - A Roma è partito dal Colosseo il corteo di solidarietà agli equipaggi della Freedom Flotilla intercettati all’alba mentre si dirigevano verso Gaza. msn.com scrive

flotilla partito colosseo corteoManifestazione per Gaza a Roma, in migliaia per il corteo al Colosseo: “Stop complicità con Israele” - "Stop alla complicità con Israele" è il nuovo grido di migliaia di persone che oggi si sono radunate di nuovo a Roma e in varie città italiane ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Partito Colosseo Corteo