Flotilla partito dal Colosseo il corteo a sostegno della Palestina

Hanno risposto in migliaia all’ennesimo appello in piazza dei movimenti a sostegno del popolo palestinese. Dopo la settimana intensa vissuta le realtà sindacali studentesche e semplici cittadini sono nuovamente ritornati in strada questa volta a Piazza del Colosseo per un corteo che si snoda su via Aventino verso piazzale Ostiense. A tenere banco l’abbordaggio della marina israeliana alla seconda spedizione della Flotilla. Dai megafoni i manifestanti ora da slogan contro il governo e denunciano “la complicità italiana nel genocidio in atto in Palestina”. Il corteo di oggi è stato promosso dalla comunità Palestinese a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, partito dal Colosseo il corteo a sostegno della Palestina

In questa notizia si parla di: flotilla - partito

«Dal Partito democratico di Piacenza solidarietà alla Global Sumud Flotilla sotto attacco»

Il corteo per la Global Flotilla partito dal Colosseo

Flotilla, partito il corteo dal Colosseo: “Il 3 ottobre blocchiamo tutto”

Le parole del padre di Samuele Zambrin, 25enne veronese partito con la Flotilla e detenuto nel carcere di Ktzi’ot. «È un momento per noi molto triste. Le mobilitazioni di piazza? Evidentemente quello che è successo ha toccato il cuore» - facebook.com Vai su Facebook

"In Italia considerano Hamas come un partito politico, ma sono terroristi e sono dietro alla Flotilla!” Il commento di @Tommasocerno nel corso di "Battitori Liberi", con Gianluca Fabi e @SavinoBalzano , sulla questione Flotilla ? https://youtu.be/e5WBNT - X Vai su X

Gaza e Flotilla, manifestanti in piazza: “Stop complicità del governo con Israele” - A Roma è partito dal Colosseo il corteo di solidarietà agli equipaggi della Freedom Flotilla intercettati all’alba mentre si dirigevano verso Gaza. msn.com scrive

Manifestazione per Gaza a Roma, in migliaia per il corteo al Colosseo: “Stop complicità con Israele” - "Stop alla complicità con Israele" è il nuovo grido di migliaia di persone che oggi si sono radunate di nuovo a Roma e in varie città italiane ... Lo riporta fanpage.it