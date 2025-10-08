Torino, 8 ott. (LaPresse) – Freedom Flotilla Coalition ha affermato che la Marina israeliana “ha attaccato” la spedizione diretta a Gaza in acque internazionali. Sono tre le imbarcazioni intercettate dalle forze israeliane a 120 miglia nautiche da Gaza, hanno spiegato gli attivisti sui loro canali social. “La maggior parte delle dirette streaming sono state interrotte. L’esercito sta cercando di deviare la loro rotta”. “La nostra flottiglia non rappresenta alcun pericolo”, hanno proseguito gli attivisti. “Trasportiamo aiuti vitali per un valore di oltre 110.000 dollari in medicinali, dispositivi respiratori e forniture alimentari, destinati agli ospedali di Gaza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla: nuova spedizione, 3 barche intercettate da Israele a 120 miglia nautiche da Gaza