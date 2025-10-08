Flotilla le immagini dell’abbordaggio di Israele | così viene intercettata la nuova missione umanitaria verso Gaza

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025

La Global Sumud Flotilla ha diffuso su X una serie di video che documentano le fasi dell’ intercettazione israeliana contro la nuova flottiglia diretta a Gaza. Nel corso di pochi minuti, le immagini mostrano l’avvicinamento delle navi militari israeliane e l’abbordaggio di almeno due imbarcazioni, la Conscience Boat e la Thousand Madleens to Gaza, a circa 120 miglia nautiche dalla costa. Secondo l’organizzazione umanitaria, le forze israeliane avrebbero tentato di deviare la rotta delle navi, mentre la maggior parte delle trasmissioni in diretta è stata interrotta. In uno dei filmati, gli attivisti spiegano di gettare in mare telefoni e computer per evitare la confisca dei dati personali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

