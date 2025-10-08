Flotilla la follia dell’attivista | Ha morso un poliziotto Cosa è successo

Il tribunale di Beer Sheva ha deciso di prorogare di tre giorni la detenzione di Raís Rigo Seruya, cittadina spagnola coinvolta nella missione umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza. La donna è sospettata di aver aggredito un pubblico ufficiale e di aver provocato lesioni, in seguito a un presunto episodio avvenuto durante il suo arresto. Secondo quanto riportato dalle autorità israeliane, gli agenti dell’ Israel Prison Service (IPS) avrebbero dichiarato che Seruya “ha morso un dipendente durante la fase di fermo”, accusa che la stessa ha respinto con decisione. “Cercavo solo di fermare un’aggressione”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Flotilla, la follia dell’attivista: “Ha morso un poliziotto”. Cosa è successo

Flotilla verso Gaza, governo italiano insorge: ‘Non cediamo a questa follia’

Dai pro Pal ai pro Caos, una giornata di ordinaria follia: devastazioni al grido “bruciamo tutto” per Flotilla (video)

Siamo alla follia, flash mob in 243 ospedali per Flotilla. Gasparri: “Esibizionisti, un’altra pagliacciata. Dedicatevi ai malati”

“Una combinazione di rabbia e follia, dovrebbe vedere un medico per i suoi problemi di gestione della rabbia”. Così Donald Trump parlando di Greta Thunberg, l'attivista svedese da poco rientrata dalla missione con la Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza - X Vai su X

Il vicepremier Matteo Salvini, a RTL 102.5, ha ribadito che il governo non intende dialogare con la Flotilla, da lui accusata di mettere a rischio un processo di pace già fragile, definendola una “follia”. Sullo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb, ha parlat - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, la barca con Greta Thunberg a bordo colpita da un drone in Tunisia: «Era sopra di noi e ha sganciato un ordigno» - «Solidarietà a Global Sumud Flotilla: l’Unione europea e i governi tutelino la missione umanitaria». Scrive leggo.it

Una imbarcazione della Global Sumud Flotilla ha subìto un attacco notturno mentre era attraccata nel porto di Tunisi - La flottiglia umanitaria Global Sumud Flotilla avrebbe subìto l'attacco da parte di un drone in Tunisia. Segnala wired.it