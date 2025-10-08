Flotilla la follia dell’attivista | Ha morso un poliziotto Cosa è successo

Thesocialpost.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Beer Sheva ha deciso di prorogare di tre giorni la detenzione di Raís Rigo Seruya, cittadina spagnola coinvolta nella missione umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza. La donna è  sospettata di aver aggredito un pubblico ufficiale e di aver provocato lesioni, in seguito a un presunto episodio avvenuto durante il suo arresto. Secondo quanto riportato dalle autorità israeliane, gli agenti dell’ Israel Prison Service (IPS)  avrebbero dichiarato che Seruya  “ha morso un dipendente durante la fase di fermo”, accusa che la stessa ha respinto con decisione. “Cercavo solo di fermare un’aggressione”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

