Flotilla intercettate dall' esercito israeliano le barche della nuova spedizione

Lapresse.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina, una nuova spedizione della flottiglia per portare aiuti umanitari a Gaza è stata bloccata dallesercito israeliano e gli attivisti a bordo sono stati arrestati. La Freedom Flotilla Coalition ha dichiarato che un gruppo di otto imbarcazioni che cercavano di rompere il blocco israeliano sul territorio palestinese è stato intercettato e abbordato in acque internazionali. Il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato l’operazione e ha dichiarato che le imbarcazioni sarebbero state condotte in un porto israeliano. Questo episodio fa seguito all’intercettazione di una flottiglia più grande avvenuta il 2 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

