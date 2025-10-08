Flotilla intercettate dall' esercito israeliano le barche della nuova spedizione
Mercoledì mattina, una nuova spedizione della flottiglia per portare aiuti umanitari a Gaza è stata bloccata dall’esercito israeliano e gli attivisti a bordo sono stati arrestati. La Freedom Flotilla Coalition ha dichiarato che un gruppo di otto imbarcazioni che cercavano di rompere il blocco israeliano sul territorio palestinese è stato intercettato e abbordato in acque internazionali. Il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato l’operazione e ha dichiarato che le imbarcazioni sarebbero state condotte in un porto israeliano. Questo episodio fa seguito all’intercettazione di una flottiglia più grande avvenuta il 2 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - intercettate
Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: “Avanti verso Gaza”
Le navi della Flotilla nella zona di "massimo rischio". Alcune imbarcazioni già intercettate
Flotilla: finora 9 imbarcazioni intercettate da forze Israele
Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. Sui localizzatori pubblicati online dalle associazioni partecipanti alla spedizione, le barche vengono tutte contrassegnate come 'intercettate'. Israele aveva p - X Vai su X
L’inviato del Fatto Quotidiano su una delle imbarcazioni della Flotilla intercettate da Israele ha mandato un video-messaggio da Istanbul dove è arrivato oggi, sabato 4 ottobre, in attesa di imbarcarsi per rientrare in Italia. “Sono con Cesare Tofani che è stato il - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Attaccati in mare da Israele». Arrestati 150 attivisti - Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. Riporta msn.com
"Nella notte rischiamo di essere intercettati dall'esercito israeliano" - A lanciare l'allarme il bolognese Yassine Lafram, dalla Flotilla in viaggio verso Gaza: "Sarebbe un atto di pirateria. Si legge su rainews.it