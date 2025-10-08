Roma, 8 ottobre 2025 – Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell'alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Conscience, e le altre otto imbarcazioni della Thousand Madleens to Gaza (Tmtg) che erano salpate a fine settembre alla volta dell'enclave palestinese con a bordo oltre 150 persone, tra medici, infermieri, giornalisti e attivisti, e aiuti medici a alimentari per un valore di oltre 110.000 dollari. “Un altro futile tentativo di violare il blocco navale legale e di entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto”, ha annunciato stamattina Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, intercettata all’alba la nave Conscience. Israele: “Tentativo inutile. Presto tutti espulsi”