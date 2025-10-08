Flotilla il dem scotto deraglia | Israele mi ha rubato le sigarette

I flottigliani rilasciati da Israele sono sbarcati all'aeroporto di Atene, accolti da cori e sventolio di bandiere palestinesi. Sorridono, abbracciano, baciano, si offrono alle tv come autentiche rockstar. Come Greta Thunberg, che improvvisa anche un comizio a favore di telecamere. Immagini che cozzano coi racconti di privazioni e maltrattamenti che sostengono di aver subito nelle prigioni di Netanyahu; ma soprattutto stridono con quelle passate alla storia delle liberazioni degli ostaggi israeliani, loro sì torturati, violentati, massacrati di botte dalle bestie di Hamas. Loro non sorridevano, si concedevano stremati solo alle famiglie e negli occhi avevano il terrore di chi aveva visto l’inferno sulla terra e l’incredulità di chi accarezzava col timore dell’incredulità la fine dell’incubo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Flotilla, il dem scotto deraglia: "Israele mi ha rubato le sigarette"

