Dopo giorni di silenzio e attesa, arrivano le prime testimonianze dirette sugli arresti seguiti all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Greta Thunberg, tornata poche ore fa in Svezia, ha raccontato di essere stata rinchiusa in una “ prigione da tortura israeliana nel deserto ”, dove lei e decine di attivisti sarebbero stati sottoposti a condizioni disumane. Al suo fianco, l’attivista Ipshita Rajesh ha parlato di minacce di gas, privazione di acqua e medicinali, e violazioni dei diritti fondamentali. Leggi anche: Ilaria Salis, è scandalo dopo il voto: scambio di accuse a destra Le parole di Greta Thunberg: «I governi restano inerti». 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Flotilla, Greta Thunberg e gli attivisti denunciano: “Come ci hanno trattati”. Sconvolgente