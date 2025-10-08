Flotilla Coscience sequestrata l' apprensione della sindaca Aiello per il crosiota Fullone | Si tutelino i volontari
Cresce la preoccupazione a Crosia per la sorte di Vincenzo Fullone, il concittadino imbarcato sulla nave “Coscience” della Freedom Flotilla, sequestrata dalle forze israeliane mentre era diretta verso Gaza. A intervenire è la sindaca Maria Teresa Aiello, che ha espresso «apprensione per il sequestro della flottiglia “Coscience” a bordo della quale c’è anche il nostro concittadino Vincenzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: flotilla - coscience
Flotilla, altre 11 barche dirette a Gaza: sulla Coscience 100 tra giornalisti, medici e infermieri
GAZA. Assaltata la Freedom Flotilla 2, gli attivisti portati a Ashdod. A bordo della The Coscience c’erano 93 persone tra medici, giornalisti e attivisti. Altre decine di volontari sono sulle barche della Thousand Madleens To Gaza - X Vai su X
La Coscience e le Thousand Madleens della nuova #Flotilla per Gaza sono giunte nei pressi della zona in acque internazionali in cui la Marina militare israeliana lancia i suoi commando all'arrembaggio. L'assalto potrebbe scattare già nelle prossime ore. Mic - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla Coscience sequestrata, l'apprensione della sindaca Aiello per il crosiota Fullone: “Si tutelino i volontari” - Cresce la preoccupazione a Crosia per la sorte di Vincenzo Fullone , il concittadino imbarcato sulla nave “Coscience” della Freedom Flotilla, sequestrata ... Segnala msn.com
Flotilla per Gaza, Fullone fermato dall’esercito israeliano: il sindaco di Crosia scrive a Meloni - La prima cittadina Aiello chiede al governo misure immediate per la tutela del volontario cosentino e degli altri attivisti sequestrati ... Lo riporta cosenzachannel.it