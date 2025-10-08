Flotilla Coscience sequestrata l' apprensione della sindaca Aiello per il crosiota Fullone | Si tutelino i volontari

Feedpress.me | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce la preoccupazione a Crosia per la sorte di Vincenzo Fullone, il concittadino imbarcato sulla nave “Coscience” della Freedom Flotilla, sequestrata dalle forze israeliane mentre era diretta verso Gaza. A intervenire è la sindaca Maria Teresa Aiello, che ha espresso «apprensione per il sequestro della flottiglia “Coscience” a bordo della quale c’è anche il nostro concittadino Vincenzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

flotilla coscience sequestrata l apprensione della sindaca aiello per il crosiota fullone si tutelino i volontari

© Feedpress.me - Flotilla Coscience sequestrata, l'apprensione della sindaca Aiello per il crosiota Fullone: “Si tutelino i volontari”

In questa notizia si parla di: flotilla - coscience

Flotilla, altre 11 barche dirette a Gaza: sulla Coscience 100 tra giornalisti, medici e infermieri

flotilla coscience sequestrata apprensioneFlotilla Coscience sequestrata, l'apprensione della sindaca Aiello per il crosiota Fullone: “Si tutelino i volontari” - Cresce la preoccupazione a Crosia per la sorte di Vincenzo Fullone , il concittadino imbarcato sulla nave “Coscience” della Freedom Flotilla, sequestrata ... Segnala msn.com

flotilla coscience sequestrata apprensioneFlotilla per Gaza, Fullone fermato dall’esercito israeliano: il sindaco di Crosia scrive a Meloni - La prima cittadina Aiello chiede al governo misure immediate per la tutela del volontario cosentino e degli altri attivisti sequestrati ... Lo riporta cosenzachannel.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Coscience Sequestrata Apprensione