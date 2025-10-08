Cresce la preoccupazione a Crosia per la sorte di Vincenzo Fullone, il concittadino imbarcato sulla nave “Coscience” della Freedom Flotilla, sequestrata dalle forze israeliane mentre era diretta verso Gaza. A intervenire è la sindaca Maria Teresa Aiello, che ha espresso «apprensione per il sequestro della flottiglia “Coscience” a bordo della quale c’è anche il nostro concittadino Vincenzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Flotilla Coscience sequestrata, l'apprensione della sindaca Aiello per il crosiota Fullone: “Si tutelino i volontari”