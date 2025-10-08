Flotilla chi sono i nuovi italiani a bordo | cosa si scopre

Doveva essere un viaggio di solidarietà, un gesto di pace e di umanità. Ma la rotta della “Flottiglia bis”, diretta verso la Striscia di Gaza, si è interrotta bruscamente all’alba: le imbarcazioni sono state fermate in mare aperto dalle autorità israeliane. Tra i passeggeri, impegnati nella missione “Thousand Madleens to Gaza”, figurano anche sei italiani, accomunati dal desiderio di portare aiuti e testimoniare da vicino la crisi umanitaria in corso. Un gruppo variegato e appassionato, composto da operatori umanitari, medici, educatori e persino un monaco buddhista, tutti uniti da un obiettivo comune: far arrivare un messaggio di speranza al popolo palestinese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Flotilla, chi sono i nuovi italiani a bordo: cosa si scopre

