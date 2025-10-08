Flotilla chi sono gli italiani a bordo | cosa si scopre

–  Erano partiti con un obiettivo preciso: portare aiuti e testimonianza in una delle aree più martoriate del pianeta, la Striscia di Gaza. All’alba di oggi, però, la loro rotta si è interrotta bruscamente. Le imbarcazioni della cosiddetta “Flottiglia bis”, dirette verso le coste palestinesi, sono state fermate dalle autorità israeliane in mare aperto. A bordo, oltre a operatori umanitari di diverse nazionalità, anche sei cittadini italiani, professionisti di ambiti molto diversi ma uniti dallo stesso intento: rompere simbolicamente l’assedio e portare un messaggio di solidarietà. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a  47  miglia da Gaza»

Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video

Flotilla nelle mani di Israele, chi sono gli attivisti arrestati. Silenzio dopo il blitz e cellulari spenti: “Come inghiottiti dal buio”

flotilla sono italiani bordoNuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza. «Attaccati in mare da Israele». Arrestati 150 attivisti (anche l'eurodeputata Melissa Camara), a bordo 9 italiani. - Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. Scrive ilgazzettino.it

flotilla sono italiani bordoFlotilla per Gaza, chi sono i 46 italiani a bordo arrestati da Israele e cosa rischiano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla per Gaza, chi sono i 46 italiani a bordo arrestati da Israele e cosa rischiano ... Secondo tg24.sky.it

