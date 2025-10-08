Flotilla bis dai medici al monaco | chi sono i nove italiani fermati da Israele

La nuova spedizione è stata abbordata a 120 miglia da Gaza. "Abbiamo chiesto al governo israeliano di rispettare i diritti individuali" ha detto Tajani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla bis, dai medici al monaco: chi sono i nove italiani fermati da Israele

Global sumud flotilla, ore ad alta tensione: “Potenziale attacco violento su larga scala contro di noi”. Medici senza frontiere lascia Gaza City

Nuove flotte per Gaza da Catania, "In contatto con Flotilla". Nuova barca con giornalisti e medici a bordo

Global Sumud Flotilla riparte verso Gaza, il pericolo della tempesta: «Andiamo a sud». A ottobre si unirà una nuova barca di medici e giornalisti

#TG2000 - #Israele intercetta nuova #Flotilla. A bordo medici e giornalisti #8ottobre #GlobalSumudFlotilla #MedioOriente #Hamas #Palestina #Netanyahu #GazaCity #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

#Israele blocca la nuova #Flotilla verso #Gaza. A bordo medici e farmaci. Sulle navi anche 9 italiani. Il ministro #Tajani: "Ai nostri connazionali tutta l'assistenza necessaria". Al #Tg2Rai ore 13,00 #8ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Dai medici al monaco buddista, i 9 italiani sulla Flotilla bis - Sulle barche più piccole della Thousand Madleens to Gaza c'erano Beatrice Lio, marittima veneta; Lorenzo Bresciani, neurologo ... Riporta msn.com

Nuova Flotilla, chi sono gli italiani fermati? Medici, infermieri e il monaco buddhista: come stanno e cosa rischiano dopo l'intervento di Israele - La Nuova Flotilla è stata intercettata da Israele e adesso tutte le navi sono dirette verso il porto di Ashdod per il fermo e il rimpatrio. Come scrive msn.com