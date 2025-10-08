Flotilla abbordate a 120 miglia nautiche da Gaza in acque internazionali le 9 navi salpate da Otranto 250 attivisti saranno espulsi – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La missione umanitaria era partita dal porto di Otranto lo scorso 30 settembre. La flottiglia, composta da 9 imbarcazioni tra cui la nave Conscience trasportava circa 250 tra medici e infermieri provenienti da diversi Paesi La Freedom Flotilla Coalition ha denunciato che le 9 imbarcazioni par. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

flotilla abbordate a 120 miglia nautiche da gaza in acque internazionali le 9 navi salpate da otranto 250 attivisti saranno espulsi 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, abbordate a 120 miglia nautiche da Gaza in acque internazionali le 9 navi salpate da Otranto, 250 attivisti saranno espulsi – VIDEO

In questa notizia si parla di: flotilla - abbordate

Flotilla, abbordate le imbarcazioni. Tajani: "Gli attivisti espulsi da Israele"

Flotilla, militari israeliani ancora in azione all’alba: almeno 19 imbarcazioni abbordate e 200 arresti. Da questa notte nessun contatto con il nostro inviato

Flotilla, persi da questa notte i contatti con l’inviato del Fatto: la sua nave è tra quelle abbordate

flotilla abbordate 120 migliaLa nuova Flotilla attaccata da Israele, 9 barche abbordate a 120 miglia da Gaza. Medici e infermieri italiani a bordo - Ci aspettavamo che per la nave Conscience ci fosse, per una volta, più comprensione visto che a bordo ci sono profess ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

flotilla abbordate 120 migliaLa nuova spedizione Freedom Flotilla fermata a 120 miglia dalla costa di Gaza - Si ferma nella notte, tra le 120 e le 140 miglia nautiche dalla costa della Striscia di Gaza, la Freedom Flotilla Coalition, la nuova spedizione di imbarcazioni della Flotilla, dopo che la precedente ... Lo riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Abbordate 120 Miglia