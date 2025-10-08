Flotilla 9 navi a 140 miglia da Gaza

2.36 "Non ci fermeremo mai: altre 9 navi a 140 miglia nautiche da Gaza". La Flotilla ha aggiornato la sua missione sull'account Instagram da oltre 3 mln di follower raccontando come nuove imbarcazioni stiano puntando verso la Palestina, sfidando il blocco navale imposto da Israele. "Nonostante il rapimento illegale dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla, una nuova potente flotta è ora giunta in un'area critica" non lontana dalle coste della Striscia di Gaza, scrivono gli attivisti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gli attivisti a bordo delle navi della #Flotilla fermate da #Israele , al loro ritorno a casa stanno denunciando maltrattamenti durante la loro detenzione in carcere e le minacce da parte del governo israeliano - #GlobalSumudFlotilla #Gaza

