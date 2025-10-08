Floris che smacco a Bianca Berlinguer! La notizia è appena arrivata

Anche il 7 ottobre 2025 Il Commissario Montalbano si conferma imbattibile nel prime time televisivo italiano. L’intramontabile fiction con Luca Zingaretti ha portato Rai1 al primo posto negli ascolti, conquistando 3.099.000 spettatori, pari al 20.3% di share. Un risultato solido che conferma la forza del brand Montalbano, capace di battere anche le nuove proposte della concorrenza. Su Canale 5, invece, rallenta la corsa di “Buongiorno, mamma!”, che nella nuova stagione punta sulla (presunta) chimica tra Raoul Bova e Giulia Arnera. La puntata di ieri ha registrato 2.375.000 spettatori con uno share del 16. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

