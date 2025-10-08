Florida cane aiuta agente a trovare e salvare un’anziana ferita | le immagini
Il cane Eeyore ha salvato la madre del suo padrone, un’anziana di 86 anni caduta durante una passeggiata. Nel filmato della telecamera diffuso dall’ufficio dello sceriffo della contea di Okaloosa in Florida, si vede un agente rispondere a una chiamata di un marito preoccupato per la scomparsa della moglie. Dopo aver visto Eeyore per strada, la vice sceriffo è scesa dalla sua auto ed è stata condotta dal cane direttamente dall’anziana. Si sente la donna dire “Oh, Eeyore, sei un bravo ragazzo. La nonna ti vuole bene”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
