Florence + The Machine svelano la tracklist del nuovo album Everybody Scream
Florence + The Machine hanno condiviso la tracklist del loro nuovo album Everybody Scream, in uscita il prossimo 31 ottobre. La band londinese pubblicherà il sesto lavoro in studio il prossimo il 31 ottobre, tre anni dopo Dance Fever del 2022. Florence Welch e soci hanno già presentato in anteprima il progetto con la titletrack ed il singolo successivo One Of The Greats. Nella giornata di ieri 7 ottobre, la frontwoman è apparsa su Instagram intenta ad inviare cartoline scritte a mano ai fan, che rivelavano un brano della tracklist alla volta. Sono dodici le tracce di Everybody Scream, che si apre con il brano omonimo, seguito dall’attuale singolo One Of The Greats, per poi proseguire con Witch Dance, Sympathy Magic, Perfume And Milk, Buckle e Kraken. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
