Flashmob pro Israele il 7 ottobre Cartelli e candele per le vittime | Tagliare i rapporti? Antisemitismo

"Bloccare il gemellaggio tra Tel Aviv e Milano è un atto di antisemitismo, l’atto più grave che la città di Milano possa fare verso Israele. Faccio appello alla democrazia, a mettere avanti la pace". Parole del presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi in merito all’ordine del giorno firmato da buona parte della maggioranza di centrosinistra in Consiglio comunale, su cui è caduto il numero legale lunedì sera, che chiede l’interruzione del gemellaggio con Tel Aviv. Così Meghnagi si è espresso a margine del flashmob organizzato ieri in piazza San Carlo dalle associazioni pro Israele a due anni esatti dall’attacco sferrato da Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

