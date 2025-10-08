Nel 1982, ai provini per quello che sarebbe diventato uno dei film cult degli anni Ottanta, si presenta una ragazza diciottenne, studentessa di Yale, Jennifer Beals. Non sa ballare, ma è spontanea e semplice: tutti saranno d’accordo nel proclamarla la futura protagonista di Flashdance. Le scene ballate, sarebbero semplicemente, state fatte eseguire da delle controfigure, vere ballerine professioniste. Probabilmente in pochi sanno che Flashdance, uscito nelle sale nel 1983 e diretto dallo stesso regista di “Nove settimane e mezzo”, AdrianLyne, è ispirato a una storia vera. La diciottenne saldatrice-stripper Alex, in realtà non è che l’alias di Maureen Marder, una donna che lavorava nel settore metalmeccanico, e che per pagarsi gli studi in una quotata scuola di danza, la sera ballava al Gimlets Bar, un locale notturno di Toronto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Flashdance, icona anni Ottanta, rivive a teatro: il musical in scena a Milano