Il Medio Oriente è in cerca di pace, ma il 7 ottobre continua a essere una data divisiva. Invece di ricordare l'eccidio compiuto da Hamas, nel secondo anniversario del pogrom e dopo due anni di guerra, le mobilitazioni dei ProPal non si fermano e si spostano dalle piazze alle università. Le lezioni sono state sospese alla Facoltà di Scienze Politiche, dopo che lunedì sera il collettivo Rebelot ha occupato le aule, protestando contro il blocco della Global Sumud Flotilla e chiedendo risposte sui legami tra l'Università di Milano e Israele. «Via Conservatorio occupata. Contro l'Accademia del genocidio» è il volantino degli attivisti che hanno impedito l'ingresso nella sede a tutti gli studenti, esclusi coloro che erano decisi a partecipare alla protesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flash mob degli ebrei per il 7 ottobre