Flaminia il nuovo singolo della cantautrice è Superficie

Superficie è il nuovo singolo di Flaminia  che anticipa l’uscita del primo album, una lettera immaginaria, scritta al posto di chi non ha avuto il coraggio di dire addio. Esce venerdì 10 ottobre su tutte le piattaforme digitali Superficie ( Totally Imported The Orchard), il nuovo singolo di Flaminia  che anticipa l’uscita del primo album. Superficie nasce come una  lettera immaginaria, scritta al posto di chi non ha avuto il coraggio di dire addio. È un invito a  guardare oltre le apparenze, a non lasciarsi sedurre da  parole ben cucite, che spesso nascondono un vuoto di azioni e verità. È un  punto a capo, un saluto definitivo che non cerca vendetta ma distanza e chiarezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

