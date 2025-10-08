Fiumicino scontro auto-bici alla Madonnella

Fiumicino, 8 ottobre 2025 – Grave incidente a Isola Sacra dove poco fa si è verificat o uno scontro tra un’auto e una bicicletta. L’impatto è avvenuto nella zona della “Madonnella”. Le effettive dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. L’uomo in sella alla bici era a terra ed è stato trasportato all’ospedale. Sul posto presente un’ambulanza, un’auto medica e la Polizia di Stato per i rilievi di rito. L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico locale,  andato in tilt. Notizia in aggiornamento.    . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

