Fiume Santerno nuove aree di espansione e casse di laminazione per proteggere la Bassa Romagna dalle alluvioni

Ravennatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Argini rafforzati, nuove aree di espansione a monte di Imola e la realizzazione della cassa di laminazione prevista dal Piano di bacino a valle della città. Sono gli elementi principali della strategia regionale per la mitigazione del rischio idraulico lungo il fiume Santerno, presentata ieri in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

De Pascale “Anticipo delle risorse per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Santerno” - BOLOGNA (ITALPRESS) – Argini rafforzati, nuove aree di espansione a monte di Imola e la realizzazione della cassa di laminazione prevista dal Piano di bacino a valle della città. Da italpress.com

Regione Emilia-Romagna presenta gli interventi per ridurre il rischio idrogeologico sul fiume Santerno nella Bassa Romagna - 30 nell’area esterna della Sala della comunità di Sant’Agata sul Santerno, in via L. Si legge su ravennanotizie.it

