Fissati i funerali di Giuseppe | proclamato il lutto cittadino
E’ il giorno dell’addio. San Prisco si prepara dare l’ultimo saluto a Giuseppe Sanfelice, il ragazzo di 17 anni morto in seguito a un tragico incidente stradale.Giovedì 9 ottobre, alle 16, all’oratorio Monsignor Don Giuseppe Cappabianca si svolgeranno le esequie del giovane. Il sindaco Domenico. 🔗 Leggi su Casertanews.it
