Fishmarchet da record | oltre 5mila piatti serviti e migliaia di presenze tra gusto tradizione e cultura del mare
SENIGALLIA- Si è chiusa con uno straordinario successo la quarta edizione di Fishmarche(t), la festa del mare e della cultura marinara, andata in scena a Senigallia dal 3 al 5 ottobre. La manifestazione, organizzata da Skills Comunicazione in collaborazione con il Comune ha animato Piazzale Rosi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
