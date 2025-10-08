Firenze | strappa catena d’oro a un turista in centro e tenta la fuga Arrestato

Tentata rapina in centro a Firenze nel pomeriggio di ieri, 7 ottobre 2025. Un uomo ha sfilato con violenza una catena d'oro dal collo di un turista inglese che era in vacanza con la moglie, ma è stato arrestato dalla polizia municipale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: strappa catena d’oro a un turista in centro e tenta la fuga. Arrestato

In questa notizia si parla di: firenze - strappa

Dopo l'incommentabile incubo del finale di giovedì, andare a Firenze ed essere in svantaggio dopo 15 minuti avrebbe rischiato di incrinare chiunque, la #Roma dimostra ancora la sua forza migliore: un gruppo compatto e unito che strappa una vittoria importa - facebook.com Vai su Facebook

Dopo l'incommentabile incubo del finale di giovedì, andare a Firenze ed essere in svantaggio dopo 15 minuti avrebbe rischiato di incrinare chiunque, la #Roma dimostra ancora la sua forza migliore: un gruppo compatto e unito che strappa una vittoria importa - X Vai su X

Firenze, ruba un gioiello d'oro a un turista inglese in pieno centro: arrestato il ladro - Aggressione e rapina in pieno centro storico a Firenze dove un turista inglese, in vacanza nel capoluogo toscano, è stato derubato della sua collana d’oro ... Scrive gonews.it

Firenze, sfila la collana ad un turista e scappa: arrestato, la catenina trovata nelle mutande - La vittima della rapina ha sporto denuncia e il rapinatore, risultato originario del nord Africa con molti precedenti specifici, è stato arrestato e processato stamani per direttissima. Riporta 055firenze.it