Firenze, 8 ottobre 2025 – “ Annullamento per motivi strettamente personali della presidente”. Con questa breve comunicazione questa mattina, mercoledì 8 ottobre, è stata comunicata a tutti i membri della commissione pace di Palazzo Vecchio presieduta da Stefania Collesei (Pd) la cancellazione della riunione che stamani avrebbe dovuto votare la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina e i territori occupati. La Lega e la guerriglia nelle piazze, arriva la stretta: “Chi organizza i cortei paga la cauzione”. Ira a sinistra: “Giù le mani dagli scioperi” Poco dopo le 8 è arrivata una e-mail ai consiglieri membri dove si dice che «su indicazione della presidente della commissione Stefania Collesei si comunica che per motivi strettamente personali la convocazione odierna è annullata». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, salta il voto per la cittadinanza a Francesca Albanese