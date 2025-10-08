Firenze rivive la Belle Epoque
Vivere l'arte come strumento per viaggiare nel tempo e scoprire usi e costumi di epoche passate: un modo unico e originale per godere di un'esperienza immersiva a 360° e per scoprire le opere dei più grandi artisti di sempre.Chi non vorrebbe essere catapultato nella Parigi di fine ottocento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: firenze - rivive
Firenze celebra Beato Angelico con una maxi retrospettiva. Tra Palazzo Strozzi e Museo di San Marco sono esposte oltre 140 opere, concesse anche da musei internazionali. A rivivere è l'epopea del frate pittore, settant’anni dopo l'ultima mostra fiorentina. - X Vai su X
Il fascino del legno antico rivive tra le nostre mani! Al Centro Europeo di Restauro di Firenze, persone di tutte le età e con diverse aspirazioni si immergono nell'arte del restauro ligneo. Dai percorsi intensivi alle specializzazioni a lungo termine, offriamo l'equili - facebook.com Vai su Facebook
Firenze rivive l’atmosfera della Belle Epoque per una sera - Belle Epoque, ovvero la capacità di affrontare la vita con questo spirito speciale, cioè in modo artistico, ma spensierato e ... Lo riporta lanazione.it
Atmosfere Belle Époque nella mostra fiorentina di Toulouse-Lautrec - Il Museo degli Innocenti di Firenze ospita fino a fine febbraio una grande esposizione che celebra l’arte di Toulouse- Scrive arte.sky.it