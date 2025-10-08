Firenze rivive la Belle Epoque

Firenzetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vivere l'arte come strumento per viaggiare nel tempo e scoprire usi e costumi di epoche passate: un modo unico e originale per godere di un'esperienza immersiva a 360° e per scoprire le opere dei più grandi artisti di sempre.Chi non vorrebbe essere catapultato nella Parigi di fine ottocento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: firenze - rivive

Firenze rivive l’atmosfera della Belle Epoque per una sera - Belle Epoque, ovvero la capacità di affrontare la vita con questo spirito speciale, cioè in modo artistico, ma spensierato e ... Lo riporta lanazione.it

firenze rivive belle epoqueAtmosfere Belle Époque nella mostra fiorentina di Toulouse-Lautrec - Il Museo degli Innocenti di Firenze ospita fino a fine febbraio una grande esposizione che celebra l’arte di Toulouse- Scrive arte.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Rivive Belle Epoque