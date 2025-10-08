Firenze nuovo presidio per Gaza | slogan striscioni e tamburi in piazza

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 8 ottobre 2025 – Oltre 500 persone in piazza Santissima Annunziata a Firenze, ma in tanti stanno continuando ad arrivare, per il presidio pro Palestina convocato nella mattinata di oggi dopo la notizia dell'abbordaggio da parte di Israele in acque internazionali, delle barche della 'nuova' Flotilla dirette verso Gaza, una delle quali batteva bandiera italiana. In piazza bandiere palestinesi, dei sindacati di base e i tamburi del Collettivo di fabbrica ex Gkn. "Palestina libera" e "Stop genocide" e "Fuori Israele dalle università", gli slogan della piazza, da dove è stata anche rilanciata la mobilitazione di venerdì prossimo in piazza Indipendenza, a poche centinaia di metri da piazza San Lorenzo, sede del comizio conclusivo del centrodestra per le regionali del 12 e 13 ottobre, a cui parteciperà la premier Giorgia Meloni insieme ai due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze nuovo presidio per gaza slogan striscioni e tamburi in piazza

© Lanazione.it - Firenze, nuovo presidio per Gaza: slogan, striscioni e tamburi in piazza

In questa notizia si parla di: firenze - nuovo

Firenze, l’ex sindaco nel mirino dei ladri. Nuovo furto nella villa di Nardella, è il secondo raid in pochi mesi

Nuovo cantiere sui viali a Firenze, gli operai sono in arrivo anche in piazza Beccaria

Firenze, il Villaggio Novoli vince il premio Urbanistica 2025 per il nuovo modello di Senior Housing

firenze nuovo presidio gazaFirenze, nuovo presidio per Gaza: slogan, striscioni e tamburi in piazza - Dopo il blocco della nuova flotilla, che trasportava medicinali, avvenuto di fronte alle coste di Gaza, gli attivisti e gli studenti sono tornati a manifestare. Da lanazione.it

firenze nuovo presidio gazaNuova Flotilla bloccata, la Toscana torna in piazza: presidi a Firenze, Prato e Siena - Ancora presidi per il sostegno alla nuova missione della Flotilla anche in questo caso bloccata da Israele. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Nuovo Presidio Gaza