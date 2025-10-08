Firenze nuovo presidio per Gaza | slogan striscioni e tamburi in piazza

Firenze, 8 ottobre 2025 – Oltre 500 persone in piazza Santissima Annunziata a Firenze, ma in tanti stanno continuando ad arrivare, per il presidio pro Palestina convocato nella mattinata di oggi dopo la notizia dell'abbordaggio da parte di Israele in acque internazionali, delle barche della 'nuova' Flotilla dirette verso Gaza, una delle quali batteva bandiera italiana. In piazza bandiere palestinesi, dei sindacati di base e i tamburi del Collettivo di fabbrica ex Gkn. "Palestina libera" e "Stop genocide" e "Fuori Israele dalle università", gli slogan della piazza, da dove è stata anche rilanciata la mobilitazione di venerdì prossimo in piazza Indipendenza, a poche centinaia di metri da piazza San Lorenzo, sede del comizio conclusivo del centrodestra per le regionali del 12 e 13 ottobre, a cui parteciperà la premier Giorgia Meloni insieme ai due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

