Firenze lo spettacolo Rhythm Of The Dance porta a teatro musiche e danze irlandesi

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 8 ottobre 2025 - I numeri parlano da soli: 25 anni di tour in oltre 50 Paesi e 7 milioni di spettatori per uno show che porta sul palco il fascino e la passione della cultura irlandese, coinvolgendo il pubblico in un vortice di ritmo, musica e coreografie. “ Rhythm Of The Dance”, il grande spettacolo della National Dance Company of Ireland, torna a Firenze per un’imperdibile data al Teatro Verdi, giovedì 9 ottobre. Inizio dello spettacolo alle ore 20,45. I biglietti (posti numerati da 34,50 a 59,80 euro) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita di Box Office Toscana www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze lo spettacolo rhythm of the dance porta a teatro musiche e danze irlandesi

© Lanazione.it - Firenze, lo spettacolo Rhythm Of The Dance porta a teatro musiche e danze irlandesi

In questa notizia si parla di: firenze - spettacolo

Circolo Firenze in festa: "Over 50, che spettacolo"

Eclissi di luna, spettacolo in arrivo: "Si vedrà anche a Firenze, ecco i consigli per non perdersela"

Firenze, in scena lo spettacolo su Frida Kahlo a Villa Bardini

firenze spettacolo rhythm ofFirenze, lo spettacolo Rhythm Of The Dance porta a teatro musiche e danze irlandesi - I numeri parlano da soli: 25 anni di tour in oltre 50 Paesi e 7 milioni di spettatori per uno show che porta sul palco il fascino e la passione della cultura irlandese, coinv ... Segnala msn.com

firenze spettacolo rhythm ofFirenze, in scena ‘Rhythm Of The Dance’: viaggio tra musiche e danze irlandesi - Firenze, 5 ottobre 2025 – Sono 25 anni di tour in oltre 50 Paesi e 7 milioni di spettatori per uno show che porta sul palco il fascino e la passione della cultura irlandese, coinvolgendo il pubblico i ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Firenze Spettacolo Rhythm Of