Firenze, 8 ottobre 2025 - I numeri parlano da soli: 25 anni di tour in oltre 50 Paesi e 7 milioni di spettatori per uno show che porta sul palco il fascino e la passione della cultura irlandese, coinvolgendo il pubblico in un vortice di ritmo, musica e coreografie. “ Rhythm Of The Dance”, il grande spettacolo della National Dance Company of Ireland, torna a Firenze per un’imperdibile data al Teatro Verdi, giovedì 9 ottobre. Inizio dello spettacolo alle ore 20,45. I biglietti (posti numerati da 34,50 a 59,80 euro) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita di Box Office Toscana www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, lo spettacolo Rhythm Of The Dance porta a teatro musiche e danze irlandesi

