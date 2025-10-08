Firenze il concerto di Arcadi Volodos inaugura la stagione degli Amici della Musica
Firenze, 8 ottobre 2025 – Torna la stagione concertistica 20252026 degli Amici della Musica di Firenze, la quarta guidata dalla direzione artistica del maestro Andrea Lucchesini. Ad aprire la programmazione, sabato 11 ottobre, alle ore 16, al Teatro della Pergola, sarà il pianista Arcadi Volodos, uno degli interpreti più amati dal pubblico internazionale. Volodos eseguirà un programma interamente dedicato a Schubert, con Six moments musicaux, D. 780, con la Sonata in la maggiore, D. 959 e, di SchubertLiszt, Litanei auf das Fest Aller Seelen (da “3 Geistliche Lieder”) e Der Müller und der Bach (da “Die schöne Müllerin”). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Firenze, concerto con le musiche dei Queen in versione sinfonica - Il 4 maggio all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte con l'Orchestra da Camera Fiorentina e Giuseppe Andaloro al pianoforte
