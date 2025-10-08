Firenze gravemente feriti due falchi Uno colpito da 18 pallini da caccia

Firenze, 8 ottobre 2025 – A meno di un mese dall'apertura della caccia il Wwf registra due "gravissimi atti di bracconaggio su specie protette in provincia di Firenze. Un giovane falco di palude (Circus aeruginosus), colpito da 18 pallini da caccia, è stato raccolto nella Piana fiorentina e un raro falco pellegrino (Falco peregrinus), anche questo colpito da arma da fuoco, sulle colline vicine al padule di Fucecchio ". I due uccelli volatili feriti sono stati recuperati dai volontari del Centro toscano recupero avifauna selvatica di Empoli, "e sono adesso sottoposti a delicate cure nella speranza che presto possano tornare a volare liberi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, gravemente feriti due falchi. Uno colpito da 18 pallini da caccia

In questa notizia si parla di: firenze - gravemente

Il Sindaco a Firenze per la tredicesima edizione della Leopolda ha parlato anche del termovalorizzatore: "Produrremo energia" - facebook.com Vai su Facebook

Giocano con una bottiglia d’alcol: due fratellini gravemente ustionati. Il Meyer lancia l’allarme sulla sicurezza domestica - X Vai su X

Incidente tra camion, pullman e auto in A1, una decina di feriti e tratto chiuso - Un incidente avvenuto ieri sera in galleria sulla A1 ha portato alla chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione ... Riporta gonews.it

Un pulmino con a bordo turisti stranieri si scontra con un furgone: tre morti e diversi feriti - Secondo una prima ricostruzione, il pulmino avrebbe tamponato l'altro mezzo su cui viaggiavano degli operai. Secondo today.it