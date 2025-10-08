FIRENZE – E’ stata al centro di polemiche, Francesca Albanese, relatrice dell’Onu per i territori palestinesi, soprattutto per alcune sue affermazioni nei confronti di Liliana Segre. Ora è stata annullata la convocazione della Commissione Pace del Comune di Firenze, presieduta da Stefania Collesei del Pd, che avrebbe dovuto votare stamani la risoluzione ‘Solidarietà e cittadinanza onoraria . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: Francesca Albanese, stop a cittadinanza onoraria. Protesta la Sinistra di Palagi