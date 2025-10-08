Firenze con ' Carte in dimora' aprono archivi e biblioteche private
Firenze, 8 ottobre 2025 – Sabato 11 ottobre torna per il quinto anno consecutivo “ Archivi.doc ”, l’iniziativa toscana che si inserisce nella rassegna nazionale “ Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storia tra passato e futuro ”, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi). Un appuntamento atteso, che apre gratuitamente al pubblico oltre 40 archivi privati appartenenti a grandi famiglie italiane, istituzioni museali, religiose e laiche. Un’occasione preziosa per scoprire un immenso patrimonio documentario fatto di carte antiche, mappe, pergamene, fotografie, disegni, progetti e raccolte librarie che raccontano la storia e la cultura del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - carte
Gioco d'azzardo, 2 denunciati a Firenze per 'truffa 3 carte'
Firenze, gioco delle tre carte: denunciati due uomini in centro
Firenze: gioco delle tre carte a piazzale Michelangelo, scatta la multa della Guardia di Finanza
OnePodcast. . Il Mostro di Firenze: oltre 50 anni di indagini, piste incredibili e misteri irrisolti. Inizia il nostro viaggio tra carte, processi e segreti nel podcast dedicato al caso più controverso d’Italia.?Con la conduzione di Edoardo Orlandi “Il mostro di Firenze” è - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta sul cubo nero di Firenze, blitz per acquisire carte in Comune e Soprintendenza - X Vai su X
Firenze, con 'Carte in dimora' aprono archivi e biblioteche private - Firenze, 8 ottobre 2025 – Sabato 11 ottobre torna per il quinto anno consecutivo “ Archivi. Come scrive lanazione.it
Carte in dimora: la terza edizione sabato 11 ottobre 2025 - Sabato 11 ottobre 2025, l’Associazione Dimore Storiche Italiane inaugurerà la terza edizione della manifestazione nazionale “Carte in dimora. Da nove.firenze.it