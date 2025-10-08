Firenze con ' Carte in dimora' aprono archivi e biblioteche private

Firenze, 8 ottobre 2025 – Sabato 11 ottobre torna per il quinto anno consecutivo “ Archivi.doc ”, l’iniziativa toscana che si inserisce nella rassegna nazionale “ Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storia tra passato e futuro ”, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi). Un appuntamento atteso, che apre gratuitamente al pubblico oltre 40 archivi privati appartenenti a grandi famiglie italiane, istituzioni museali, religiose e laiche. Un’occasione preziosa per scoprire un immenso patrimonio documentario fatto di carte antiche, mappe, pergamene, fotografie, disegni, progetti e raccolte librarie che raccontano la storia e la cultura del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

