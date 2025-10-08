Firenze bufera sulla cittadinanza onoraria all’eroina pro Pal Albanese Pd spaccato salta la commissione

La nuova eroina pro Pal adottata dalla sinistra dura e pura comincia a essere una zavorra pesante. Troppi fuor d’opera da parte di Francesca Albanese, l’osservatrice Onu che giustifica i terroristi di Hamas (vanno capiti), bacchetta il sindaco di Reggio Emilia, di provata fede dem, per aver ricordato gli ostaggi catturati il 7 ottobre, definisce il piano Trump “un killeraggio dell’autodeterminazione del popolo palestinese”. E, last but not least, abbandona lo studio de La 7 al solo nome di Liliana Segre.  Troppo anche per il Pd.  Dopo la bufera a Bologna nel giorno dell’anniversario del 7 ottobre scoppia il caso Firenze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

