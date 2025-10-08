Fiorentina un campione da ritrovare Vai e fai quello che vuoi | così Gila esaltò il suo Gud Che errore imbrigliarlo
Firenze, 8 ottobre 2025 – No, questa v olta non parla da manager numero uno della MotoGp. Anche perché, sia chiaro, Carlo Pernat il calcio, il pallone, ce l’ha nel sangue, da genovese che ama il Genoa. E che come tale, accetta volentieri di parlare, mandare qualche messaggio cifrato e provare a riaccendere il motore di uno dei suoi campioni preferiti: Albert Gudmundsson. «Anche se – precisa – mi piacerebbe prima di tutto sapere da voi, da chi segue la Fiorentina o dalla Fiorentina stessa, come mai un grande come Gud, in viola, sta vivendo stagioni così brutte e in salita. E’ incredibile, perché, ve lo assicuro, Albert è fortissimo, ha qualità da vendere e nel Genoa ha fatto cose straordinarie». 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
