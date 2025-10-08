Fiorentina, Pradè accusato dai tifosi. Zazzaroni: «Ha sbagliato, ma fino ad agosto.». Quante responsabilità ha il ds viola? Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport scrive delle effettive responsabilità di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina bersaglio dei tifosi in questo momento di crisi. «C’è tutto il calcio minato per minato, ci sono tutte le incongruenze, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, Pradè accusato dai tifosi. Zazzaroni: «Ha sbagliato, ma fino ad agosto…»