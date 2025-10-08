Fiorentina Pradè accusato dai tifosi Zazzaroni | Ha sbagliato ma fino ad agosto…
Fiorentina, Pradè accusato dai tifosi. Zazzaroni: «Ha sbagliato, ma fino ad agosto.». Quante responsabilità ha il ds viola? Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport scrive delle effettive responsabilità di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina bersaglio dei tifosi in questo momento di crisi. «C’è tutto il calcio minato per minato, ci sono tutte le incongruenze, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: fiorentina - prad
IL BILANCIO DI PRADÈ Le cifre snocciolate dal DS: 92 milioni di spese, 30 di incassi. E il monte ingaggi è salito, aspettando i prossimi rinnovi #Pradè #Fiorentina #calciomercato #violanews - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Como: 1-2, Addai affonda i viola. Fischi dei tifosi - Firenze, 21 settembre 2025 – Amara sconfitta per la Fiorentina di Pioli che perde meritatamente nei minuti di recupero contro un Como superiore sotto tutti i punti di vista. Si legge su lanazione.it
Fiorentina: caro biglietti, tifosi disertano derby Pisa - Saranno tanti i tifosi della Fiorentina che domenica prossima non seguiranno la loro squadra a Pisa in occasione del derby. Riporta ansa.it