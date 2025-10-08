Finto cieco contava i soldi al bancomat | così ha incassato 20 anni di pensione

Si è finto cieco per 20 anni, riuscendo a incassare pensione di invalidità e accompagnamento, ma la Guardia di Finanza di Napoli ha posto fine alla sua truffa dopo averlo sorpreso a verificare il resto ricevuto in un negozio e a contare il denaro prelevato presso uno sportello automatico. Grazie all'acquisizione dei filmati comprovanti l'illecito, i militari sono riusciti a incastrare il responsabile, il finto non vedente, e la consorte, considerata sua complice per tutti questi anni, e li hanno sottoposti agli arresti domiciliari. La coppia di Castellammare di Stabia, che dovrà presumibilmente restituire i contributi percepiti in modo indebito, si è vista sequestrare preventivamente oltre 124mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Finto cieco contava i soldi al bancomat: così ha incassato 20 anni di pensione

