I carabinieri li hanno bloccati ancora prima che facessero un qualunque gesto, e soprattutto prima che si avvicinassero all’ufficio postale di via Sempione. Un colpo sventato che ieri ha condotto in carcere Carlo Testa, 44 anni e Giuseppe Amoruso, 59 anni, entrambi di Milano. Il primo sottoposto a sorveglianza speciale e con obbligo di soggiorno a Milano, il secondo affidato in prova ai servizi sociali. Ieri mattina poco dopo l’orario di apertura della filiale, una pattuglia dei carabinieri di Desio che transitava in via delle Alpi, parallela di via Sempione dove si trova l’ufficio postale, ha notato una Volkswagen Golf parcheggiata con a bordo due uomini: un veloce controllo della targa ha rivelato che si trattava di un’auto rubata, spingendo così i militari a fare un ulteriore accertamento sui due occupanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Finiti in trappola per la Golf rubata. Sventata rapina all'ufficio postale. Due in manette sul punto di colpire