Finiti gli ultimi lavori di risanamento Domani riapre il cinema Moderno
Il Cinema Moderno di Castel Bolognese riapre dopo ulteriori lavori di risanamento negli spazi di servizio, a seguito dell’alluvione 2023. Il cinema, grazie a un moto di solidarietà aveva già riaperto e attuato un’importante serie di ristrutturazione alla platea. Nell’estate 2025 si è messo mano ai locali di servizio, per completare l’opera. Si comincia domani con il film francese ’Tre amiche’ (Francia116’) di Emmanuel Mouret, per continuare sabato e domenicae con ’The life of Chuck’ (110’Usa) di Mike Flanagan, un film in cui Stephen King e Flanagan invitano a voltarci indietro partendo da un mondo sull’orlo del baratro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Due anni di ‘E Poi Siamo Finiti Nel Vortice’, l’era pop di più successo degli ultimi anni ? E nel mentre … -11 a Ma Io Sono Fuoco @NaliOfficial #Annalisa - X Vai su X
"Stadio, lavori finiti entro l’estate" Ma servono soldi per la Gradinata - I lavori di risanamento dello stadio "Mancini" non si sono mai fermati, ma l’assenza di pubblico alle partite consente alla ditta incaricata di procedere senza particolari assilli o fretta. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Torino, al sottopasso del Lingotto lavori finiti dopo tre anni: oggi tutto aperto - Dopo quasi tre anni di cantiere, si sono infatti conclusi, con circa due settimane di anticipo rispetto al ... Lo riporta rainews.it