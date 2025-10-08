finiti gli ultimi lavori di risanamento domani riapre il cinema moderno

Il Cinema Moderno di Castel Bolognese riapre dopo ulteriori lavori di risanamento negli spazi di servizio, a seguito dell’alluvione 2023. Il cinema, grazie a un moto di solidarietà aveva già riaperto e attuato un’importante serie di ristrutturazione alla platea. Nell’estate 2025 si è messo mano ai locali di servizio, per completare l’opera. Si comincia domani con il film francese ’Tre amiche’ (Francia116’) di Emmanuel Mouret, per continuare sabato e domenicae con ’The life of Chuck’ (110’Usa) di Mike Flanagan, un film in cui Stephen King e Flanagan invitano a voltarci indietro partendo da un mondo sull’orlo del baratro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

