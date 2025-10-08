Finite le riprese della fiction con Garko | Marche scenografia a cielo aperto

Terminate le riprese della nuova fiction per Canale 5 girata nelle Marche, diretta da Simona e Ricky Tognazzi " Colpa dei sensi " con Gabriel Garko e Anna Safroncik. "È una grande storia d’amore tormentata tra Gabriel Garko e Anna Safroncik una coppia di successo che abbiamo gia diretto nella serie ’Se potessi dirti addio’ – ha spiegato Simona Izzo – ’Colpa dei sensi’, lo dice il titolo, è una narrazione dominata dai sensi che affonda le sue radici in una storia vera, accaduta circa 30 anni fa ad una persona a me vicina. Cercavamo un territorio altrettanto autentico, ricco di ambientazioni belle e diverse che abbiamo trovato nelle Marche, una regione a cui mi sono sentita subito di appartenere, dove abbiamo scoperto anche tanti bravi attori locali da affiancare al cast principale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

