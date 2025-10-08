Finisce in un canale con la moto e rischia di annegare | due poliziotti assistono all'incidente e lo salvano

È finito con la moto in un canale e ha perso i sensi con il viso immerso nell'acqua. A soccorrere il motociclista due poliziotti che hanno assistito all'incidente e sono subito intervenuti. È successo nella mattinata di mercoledì 8 ottobre a Taglio di Po (Rovigo). I due agenti sono il dirigente del Commissariato di Adria Enrico Nardone e il sovrintendente Mauro Biolcati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

