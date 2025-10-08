Fine vita per l’Asl 44enne malata di Sla ha i requisiti

Tempo di lettura: < 1 minuto Secondo una verifica delle condizioni di salute eseguita dell’Asl, Ada, la 44enne campana affetta da Sla, ha tutti i requisiti previsti e “ quando e se lo vorrà potrà quindi procedere con l’aiuto alla morte volontaria nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e delle pronunce della Corte”. A renderlo noto è l’associazione Luca Coscion i, in una nota. La comunicazione ufficiale ai legali della 44enne è stata notificata ieri, 7 ottobre: ora, informa ancora la nota, “l’azienda sanitaria ha reso noto che procederà con le fasi consequenziali previste con l’individuazione del farmaco e delle modalità di autosomministrazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

