Fine vita | l’Asl conferma che la 44enne malata di Sla possiede i requisiti per l’aiuto alla morte volontaria

Napoli, 8 ottobre 2025. Secondo la valutazione medica condotta dall' Asl, A., la 44enne campana affetta da Sla, soddisfa tutti i requisiti necessari previsti dalla legge per poter accedere all' aiuto alla morte volontaria. Come riportato in una nota ufficiale dell'Associazione Luca Coscioni, la donna " potrà procedere, quando e se lo desidererà, con la morte volontaria assistita, nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e delle sentenze della Corte ". La decisione e i prossimi passaggi. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa ai legali di A.

