Fine vita Asl | malata Sla ha requisiti

8 ott 2025

10.55 Ada, la 44enne campana affetta da Sla, ha tutti i requisiti previsti e "quando e se lo vorrà potrà quindi procedere con l'aiuto alla morte volontaria". Così l'Asl dopo le verifiche sulle condizioni di salute della donna. Il "fine vita" avverrà "nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e delle pronunce della Corte",ha detto l'Asl, e riferito dall'Ass. Luca Coscioni."L'azienda sanitaria ha reso noto che procederà con le fasi consequenziali previste,con l'individuazione del farmaco e delle modalità di autosomministrazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

